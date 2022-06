GFT-bak blijft toch gratis in Vught: ‘Nascheiden is iets voor de toekomst’

In 2017 stelde Vught als doel om in 2020 niet meer dan 75 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren. Deze doelstelling wordt bij lange na niet gehaald. Mede door de gevolgen van de coronacrisis en het vele thuiswerken verdwijnt er nog steeds rond de 100 kilo restafval per inwoner per jaar in de vuilnisbak.