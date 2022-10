GGD verruilt Brabanthallen voor Huis van de Toekomst met ‘coronaprikken’

Inkomen Bossche is 22 euro te hoog: streep door energietoe­slag

DEN BOSCH – Ruim duizend Bosschenaren die een energietoeslag van 1300 euro aanvroegen, komen daar volgens de gemeente niet voor in aanmerking. In de meeste gevallen omdat zij (net) te veel inkomen hebben. ,,In Rotterdam had ik de toeslag gewoon gekregen.”

