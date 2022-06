Glimlachen kan absoluut niet bij StreetParade in Den Bosch: ‘Dan word je als halve gare afgeschilderd’

Festival Levenslied Den Bosch niet meer gratis: ‘Erg jammer, maar de enige manier om het door te laten gaan’

DEN BOSCH - Levenslied Den Bosch wordt kleinschaliger dan jarenlang gebruikelijk was. Voor het eerst moeten bezoekers ook betalen: 6 euro per persoon voor optredens van onder anderen Corry Konings en John de Bever. ,,Lang niet iedereen heeft er begrip voor. Ik vind het ook erg jammer, maar dit is de enige manier om het evenement te laten doorgaan.’’

