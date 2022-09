Gratis voor jongeren: Rob Scheepers in Podium Azijnfabriek met #DoeiCovid-show

Lichaam gevonden in Zuid-Willems­vaart Den Bosch, doodsoor­zaak nog onbekend

DEN BOSCH - In de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is maandagochtend rond 6.45 uur een lichaam gevonden. Het is nog onbekend wie de overleden persoon is. Volgens de politie was het lichaam in verre staat van ontbinding toen het werd aangetroffen.

12:20