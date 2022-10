Griezelen in de Buitenpepers: Halloween-tocht langs twintig huizen

,,In wijken zoals de Muntel en de Herven waren speciale Halloween-avonden voor kinderen. En het leek mij leuk om dat ook te doen in de Buitenpepers waar ik woon’’, zegt White.

Door de coronabeperkingen kon het eerste ‘feest’ niet doorgaan. Maar vorig jaar lukte dat wel. White: ,,Zo’n 75 kinderen konden voor een traktatie terecht bij ongeveer 17 huizen. De bewoners zorgden voor wat schrikeffecten. Een van de bewoners liet met een touw een spook door de lucht vliegen. En er was een bewoner die zichzelf in een speeltuin onder houtsnippers had verstopt. Hij kwam plotseling tevoorschijn als kinderen in de buurt kwamen. Het regende flink. Dus het was knap dat hij dat anderhalf uur heeft volgehouden.’’