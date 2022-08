Grondwater vervuild door voormalige chemische wasserij in Vught; door droogte duurt sanering langer

Het grondwater in het gebied is vervuild. Volgens een gemeentewoordvoerster duurt de sanering nog zeker tot eind september, begin oktober. Omwonenden zijn hier per brief over op de hoogte gesteld. Mieke Thijssens woont aan het Versterplein. ,,Het zou maar drie maanden duren, maar ondertussen kijk ik er al bijna een half jaar recht tegenaan. Ik ben het zat”, reageert ze. ,,Ik hoop dat hij zo spoedig mogelijk verdwijnt.”