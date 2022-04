Grote wietkwekerij met 330 planten gevonden in Bosch appartement

Geen plastic weggooien: bij grote evenemen­ten voortaan 50 cent statiegeld betalen voor speciale beker

DEN BOSCH - Tijdens Koningsnacht en Koningsdag vloeit het bier in de Bossche (buiten)bars nog in wegwerpbekers zoals tijdens carnaval. Maar de gemeente wil het gebruik van deze bekers ‘zwaar ontmoedigen’. Daarom is vrijdagochtend een overeenkomst getekend tussen de gemeente, de Bossche afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en het Bossche bedrijf DrinkCup.

9 april