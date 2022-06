Heineken Fanfare vermengt probleemloos geluid van paardenhoeven en racebanden

DEN BOSCH - Breed lachende gezichten zaterdagmiddag in het Heineken Ontspannings Centrum (HOC) aan de Docterskampstraat. Na drie jaar is er eindelijk weer een jaarconcert van de Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch. Ditmaal onder leiding van John Brouwer, die afgelopen najaar aantrad als dirigent. Met een behoorlijk gevarieerd repertoire, van Mamma Mia the Musical tot Formula 1 Theme .

„Slaagt Max Verstappen voor het eerst in z’n carrière erin de GP van Hongarije te winnen?” Dat vraagt bugelist Koert Dirks (53), tevens tweede dirigent van de fanfare, zich kort voor aanvang van het jaarconcert af. Samen met zijn vriend Maurice van Vugt (42), trompettist bij het gezelschap, heeft hij voorpret. Het duo reist namelijk eind volgende maand af naar de Hungaroring. „We zijn grote fans van de Formule 1, waardoor we dat soort maffe dingen soms ondernemen. Leuk dat we vandaag op muzikale wijze een ode brengen aan onze favoriete sport.”

Vanwege de warme klank

Al vier decennia is Dirks lid van de fanfare. „M’n opa Bep Kivit leerde me trompet spelen. Als elfjarige knaap meldde ik me bij het opleidingsorkestje, opgericht door de toenmalige dirigent Karel van Dijck. De bugel kwam dus niet gelijk in beeld. Waarom ik zo gecharmeerd ben van dat instrument? Met name vanwege de warme klank.”

Ondertussen werpt de huidige dirigent John Brouwer (50) alvast een inspecterende blik op de zaal. Die is gevuld met circa honderd toehoorders. „Ik heb er zin in! Een van mijn uitgangspunten is om niet uitsluitend de focus te leggen op de eerste stem. Een goede begeleiding is zó belangrijk. Ik ben verder een voorstander van een overwegend symfonische stijl, vanuit de diverse klankkleuren gedacht”, verduidelijkt de in Nieuwaal woonachtige Brouwer.

Volledig scherm Aan expressie geen gebrek bij dirigent John Brouwer uit Nieuwaal, sinds najaar 2021 dirigent van de Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch. © Chris Korsten/BD

Als het 40-koppig orkest zich eenmaal heeft geïnstalleerd, worden de instrumenten op aanwijzing van Brouwer een voor een gestemd. „De stemming zit er al goed in”, verkondigt speaker Leo Weyman even later met gevoel voor humor. Het bekende Merry Go Round, het openingsstuk, fungeert letterlijk en figuurlijk als een carrousel voor de musici die beurtelings hun kunsten mogen vertonen.

Bij de vertolking van Mamma Mia wordt het publiek vriendelijk door Weyman verzocht vooral niet mee te zingen, een verzoek dat alom wordt gerespecteerd. Écht spannend wordt het als The Wagon Trail ten gehore wordt gebracht. De trek naar het Amerikaanse ‘wilde westen’ komt opnieuw tot leven. De slagwerkers David van der Zalm, Jos van der Aa en Marcel van Vught bootsen met verve het geluid van de huifkar na. De paarden ruiken het land, het goud, de vrijheid.

Logische afsluiting

Formula 1 Theme doet het eveneens goed bij het publiek, dat het visioen van een winnende Verstappen zomaar cadeau krijgt. De Heineken Tune vormt een logische afsluiting. Na afloop wordt de aandacht verlegd naar de clubdrank, die evenals de muziek in hoog aanzien staat.

Volledig scherm De Heineken Fanfare ’s-Hertogenbosch beschikt over genoeg koper, zowel ‘zacht’ als ‘symfonisch’. © Chris Korsten/BD



