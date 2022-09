Helemaal verliefd op ‘m’n bolleke’ in Den Bosch: ‘Het is kei-knus’

Man (21) verdacht van verkrach­ting wil naar huis om voor zieke vader te zorgen: ‘Ik zit best wel lang’

DEN BOSCH - ,,Een deel van de verklaringen tegen mij klopt niet. Ik zit best wel lang en voel mij al veroordeeld voor de zitting inhoudelijk is behandeld.” Dat zei een Bosschenaar (21) woensdag tijdens een rechtszitting waarbij hij terecht stond voor verkrachting en poging tot doodslag in oktober vorig jaar in Den Bosch.

21 september