Herinneringsmonument ‘Vector of Memory’ in Vught onthuld: ‘Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van en over gewone mensen’

VUGHT - Op de foto spelen Britse militairen bij de Vughtse Toren op doedelzakken. ‘Tommies at the Tower’ staat er in witte letters op de moderne driehoek (vector) van ruim een meter hoog. Wethouder Mark du Maine en Charles van Beuningen onthulden vrijdag een nieuw monument ( Vector of Memory ) op Landgoed Huize Bergen in Vught.

Als je aan het rad van de luisterzuil naast de driehoek draait, hoor je ronkende vliegtuigen. ,,Onze familie zat met vele anderen in de schuilkelder onder Huize Bergen toen al die geallieerde vliegtuigen in september tijdens operatie Market Garden vlogen”, vertelt Van Beuningen. ,,Er stond bij ons een melkkoe in de kelder voor baby’s.”

Quote Er stond bij ons een melkkoe in de schuilkel­der voor de baby’s Charles van Beuningen

‘We zijn vrienden!’

Van Beuningen was zelf nog zowat een baby van 1 jaar toen Vught eind oktober 1944 werd bevrijd. ,,Huize Bergen werd enorm beschoten omdat de geallieerden dachten dat de Duitsers nog in hun hoofdkwartier zaten”, heeft hij van horen zeggen. ,,Opeens werd het doodstil. Toen is mijn grootvader naar boven gekropen. Hij zag de bevrijders van de Schotse Black Watch. ,,We zijn vrienden”, riep hij in het Engels. ,,Een van die Schotten zei toen in zijn moerstaal: ,,Maak je geen zorgen. We zoeken The Gerry’s (de Duitsers, red.).”

Volledig scherm Wethouder Mark du Maine tussen de nog ingepakte vector en de luisterzuil: ,,Een bijzonder landmark om mensen binnen en buiten Vught nieuwsgieriger te maken." © Peter de Bruijn/BD

Speciale broek

Volledig scherm Op het monument in Vught zijn militairen met doedelzakken in de weer. © Marc Bolsius Van Beuningen, kleinzoon van Willem en Charlotte van Beuningen die tot 1948 in Huize Bergen hebben gewoond, draagt voor de gelegenheid een broek met Schotse ruit. ,,Een ode aan het zevende bataljon van de Black Watch, die Vught mede hebben bevrijd”, legt hij uit. Het driehoekige monument in Vught is een van de vier ‘Vectoren of Memory’ in Brabant. De andere herinneringsdriehoeken voor belangrijke plekken in de Tweede Wereldoorlog staan in Overloon, op De Vlagheide in Eerde en bij de Oorlogsbegraafplaats in Uden.

,,Die in Uden is nog niet officieel onthuld”, zegt projectmanager Peter Kruk van The Liberation Route Europe. ,,We zijn bezig met de uitrol van allerlei wandelroutes in binnen- en buitenland over de bevrijding. Wandelen in het spoor van de vrijheid. We werken aan een route van meer dan 10.000 kilometer die de geallieerden hebben afgelegd. Het verhaal in Vught is mooi. Mensen die al die bevoorradingsvliegtuigen op 17 september voor operatie Market Garden naar Nijmegen en Arnhem zien overvliegen. We willen het verhaal van normale mensen en allerlei militairen vanuit alle kanten vertellen.”

Quote We willen verhalen van gewone mensen en militairen vertellen. Peter Kruk, projectmanager The Liberation Route Europe

‘Logische plek’

Volgens directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught is het terrein van Huize Bergen ‘een logische plek’. ,,Kamp Vught was in oktober ’44 zowat leeg tijdens de bevrijding. In deze omgeving heeft zich die dagen ongelooflijk veel afgespeeld. Bij Voorburg is enorm gevochten. Bij Halder ondervonden de geallieerden allerlei problemen. Bij de bevrijding van Vught zijn zo’n 180 Duitse militairen gesneuveld. Dat zegt toch wel iets denk ik.”