Het broedseizoen komt eraan: ‘Gun weidevogels in Gement rust’

Cliënten Cello vinden onderdak in voormalig kantoor­pand

DEN BOSCH - Na een lange zoektocht is zorginstelling Cello erin geslaagd om in Den Bosch een plek te vinden voor een nieuw onderkomen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Die woonvoorziening komt aan de Sint-Teunislaan 3, het kantoorpand waarin voorheen MEE was gevestigd.

11 maart