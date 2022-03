necrologie Overleden Frans Suijker­buijk (97) was dé man van de Pijp, nieuwe buurten én FC Den Bosch en nog veel meer

DEN BOSCH - De Pijp, Kruiskamp en Aawijk, zwembad Brabantbad, de aanleg van riolering in de stad, kinderen in Nigeria en natuurlijk FC Den Bosch. De dinsdagmorgen op 97-jarige leeftijd overleden Frans Suijkerbuijk was tien jaar wethouder in Den Bosch en slaagde er in die periode in om veel voor de stad te doen, en niet alleen als wethouder.

22 maart