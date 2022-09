Het speelkwartier in wijk De Muntel in Den Bosch duurt al 100 jaar

Met skatebord of step, met muts of matrozen pet, met blauwe laarsjes of boerenkiel. Kleuters van vijf staan gebroederlijk naast kinderen van meer dan tachtig jaar geleden. Allemaal hebben ze ooit gespeeld op die plek op het Taxandriaplein. Nu prijkt er bij de speeluitleen De Hobbel de muurschildering van de Bossche kunstenares Monique Broekman.

Na de coronastilte was het nu tijd voor de officiële onthulling. Via facebook en haar contacten in de buurt verzamelde zij een collectie kinderfoto's uit de buurt. Een selectie daarvan gebruikte ze voor haar kunstwerk. Wat opvalt? Broekman: ,,Kijk hoe vroeger kinderen op de foto gingen op bijzondere momenten. Op hun verjaardag met de nieuwe step. Of met carnaval in boerenkiel of als clowntje.”