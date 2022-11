Hiermee wordt 11-11 historisch: Oeteldonkse ode aan ‘Onze ouwe Sint-Jan’ bij 800-jarig bestaan

Extreem hard vuurwerk klinkt nu al in Den Bosch: ‘Het lijken wel bommen’

DEN BOSCH – De jaarwisseling laat nog twee maanden op zich wachten, maar nu al is er veel overlast van vuurwerk in onder meer Den Bosch. Vooral in de Maaspoort. Jongeren die worden betrapt met vuurwerk, kunnen bezoek krijgen van agenten die speuren naar meer zware knallers.

1 november