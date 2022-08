Hittegolf? De verkoop van houtkachels en warmtepompen gaat door het dak

Neven blijven vastzitten voor grootste Europese drugs­vangst ooit: ‘Heb er niks mee te maken’

Twee in Schiedam geboren neven blijven vastzitten voor de megasmokkel van ruim 23.000 kilo cocaïne naar de havens in Antwerpen en Hamburg, de grootste Europese drugsvangst ooit. In het onderzoek werd ook nog eens bijna 3 miljoen euro gevonden op twee adressen in Schiedam. ,,Maar ik heb er helemaal niets mee te maken’’, zegt Samir B.

