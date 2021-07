Hoe zou De Nachtwacht eruitzien als hoofdrolspelers het syndroom van Down hadden? Nou? Zo!

Bijna iedereen met het syndroom van Down heeft een extra chromosoom 21. Een aangeboren afwijking, waardoor mensen een verstandelijke beperking en afwijkende lichamelijke kenmerken hebben. Dikwijls worden ze niet voor ‘vol’ aangezien. Bij Huis73 in Den Bosch is tot eind deze maand een portretfoto-expositie te zien, om de strijd aan te gaan met de vooroordelen over mensen met Down. Het is ook een knipoog naar Rembrandt.