Huizenprijzen Den Bosch stijgen naar ongekende hoogtes

Winkeldief bij rechter voor stelen van vlees en heuptasje: ‘Ik had honger en ik kende de regels niet ’

DEN BOSCH - De Algerijnse asielzoeker (23) was begin dit jaar nog maar kort in Nederland of hij werd betrapt bij een winkeldiefstal in Eindhoven. Een tijdje daarna gebeurde dat bij een winkel in Den Bosch. ,,Ik kende de regels in Nederland niet.’’

25 mei