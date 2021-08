Huizenverkopers nemen ‘boete’ voor lief, want de winst is fors hoger; Vught scherpt regels aan

Kermis­maand in Den Bosch gaat van start met Rosmalen als eerste halte: ‘Het begint te kriebelen’

6 augustus ROSMALEN/DEN BOSCH - Kermisliefhebbers uit de gemeente Den Bosch kunnen vanaf zaterdag weer aan de gang. Van 7 tot en met 11 augustus is het tijd voor de kermis in Rosmalen en van 20 tot en met 29 augustus staat de kermis bij de Brabanthallen in Den Bosch. Later deze maand volgen nog kermissen in Empel en Nuland.