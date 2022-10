Huren in hartje Den Bosch onbetaalbaar? Niet voor de creatieve kliek van Huize Agnes: ‘We wonen op een A-locatie’

Hoe hou je kleine monumenten heel? ‘Hopen dat iedereen een oogje in het zeil houdt’

DEN BOSCH - Hoe voorkom je vandalisme en vernieling van kunst en monumenten in de openbare ruimte? Dat is volgens de gemeente Den Bosch bijna niet te doen, maar als Bosschenaren nou zelf een oogje in het zeil houden, dan kom je volgens het college al een heel eind.

