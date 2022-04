Iconische wandschildering vol met ‘souvenirs’ krijgt een nieuwe plek in Den Bosch

Dial Q Filmquiz keert terug in de Verkadefa­briek: ‘Laagdrem­pe­lig en pittig tegelijk’

DEN BOSCH - Wie had ook alweer de hoofdrol in Wolf of Wall Street? Uit welke film komt de kreet ‘Buurman, wat doe u nu‘? Dit soort vragen komt op 29 april aan bod tijdens de Dial Q Filmquiz in de Verkadefabriek.

