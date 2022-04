IJzeren buis op aanhanger doorboort voorruit van tegemoetkomende auto in Berlicum, ouder echtpaar gewond naar ziekenhuis

Hoe Den Bosch iets positiefs overhoudt aan coronacri­sis? Bossche Zomer krijgt vervolg

DEN BOSCH - De stad Den Bosch houdt iets positiefs over aan corona. Zeker als het aan Huibert Wilschut ligt. Met zijn collectief tekent hij voor de derde editie van de Bossche Zomer. In juli en augustus duiken op verrassende plekken in de stad weer podia en terrassen op. Met een waarschuwing vooraf: ,,Het moet nu echt wel meer zijn dan horeca.”

7 april