Ilana (7) is populaire ‘kindfluencer’: ‘Op de foto gaan is leuk!’

Bossche Yosee had Dolly Parton als rolmodel en timmert nu flink aan de weg als zangeres

DEN BOSCH - Feestzangers beklimmen de podia op bruiloften, braderieën en kermissen. Dromen ze van plekje in de hitlijst of gaat het om een uit de hand gelopen hobby? Deze week: Yosee uit Den Bosch die zich erover verbaast dat vrouwen in het feestzangerscircuit veel minder worden gevraagd dan mannen.

22 september