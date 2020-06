In ambulancewereld weten ze al lang dat Bossche nepverpleegkundige liegt: ‘Dit soort types kom je wel vaker tegen’

Help! Ik ben een jonge mantelzor­ger in coronatijd: Recordaan­tal op zoek naar hulp en aandacht

4 juni DEN BOSCH - Corona bracht extra angst en stress bij huishoudens met zieken of gezinsleden met een beperking. Deze week is er vooral op afstand aandacht voor jongeren tussen 12 en 24 jaar in de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Die aandacht is nodig, want een recordaantal jonge mantelzorgers is bezorgd, zoekt hulp en extra aandacht.