Indrukwekkend: honderden mensen vormen erehaag voor omgekomen Jesse (17) in Vught

Van smetteloze witte testloca­tie naar kleurrijk theater

6 oktober DEN BOSCH - ,,In de hal hiernaast ben ik nog gevaccineerd. Deze hal was de testlocatie tijdens corona. Enkele maanden geleden was hier alles nog wit en besmettelijk. Nu is het er weer kleurrijk en gezellig.” Marinthe Roelofsen uit Den Bosch bezocht dinsdagavond met vriendin Daphne Verschoor uit Hedel de tijdelijke foyer van het Theater aan de Parade in Hal 8 van de Brabanthallen in Den Bosch.