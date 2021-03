Ingeborg kreeg golfbal tegen haar hoofd tijdens wandelen: 'Dit had verkeerd af kunnen lopen’

Helvoirt wil vaart achter woningbouw Den Hoek maar Vught trapt op de rem

25 maart HELVOIRT - De grond is bouwrijp en ook de wegen, fiets- en wandelpaden, een plein met lindebomen en een speeltuin zijn aangelegd maar waar blijven de 28 betaalbare woningen? In Helvoirt maken ze zich zorgen over fase drie en vier van bouwplan Den Hoek.