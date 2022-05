Internationale Schakel Klas schakelt bij: ruim honderd leerlingen extra door noodopvang en oorlog

Het is woensdagmiddag op de Internationale Schakelklas (ISK) van de Bossche Vakschool. In een lokaaltje kunnen Oekraïense kinderen zich inschrijven om het schooljaar af te maken. ,,We rekenen op ongeveer dertig kinderen”, zegt Manon de Jong, teamleider van de ISK. Nu hebben ze nog zo’n twee klassen met kinderen uit het oorlogsland die in april zijn begonnen. Met de nieuwelingen erbij komen ze uit op circa 55 kinderen, verdeeld over vier klassen.