Is drie keer scheepsrecht? Soul Live Festival mét Joss Stone lijkt er nu toch echt te gaan komen

DEN BOSCH - Nadat de edities van 2020 en 2021 door corona niet door konden gaan, lijken soulliefhebbers voor dit jaar écht met een dikke rode stift een datum in de agenda te kunnen markeren. Op 27 augustus moet JACK'S Soul Live Festival op de Pettelaarse Schans doorgaan. En Joss Stone is er 'gewoon’ bij.

Organisator Rik Buenen geeft het eerlijk toe: hij slaakte een zucht van opluchting toen bleek dat het festival door kon gaan. ,,Na twee jaar ploeteren eindelijk een positief gevoel", zegt hij. ,,We hebben gelukkig partners die erin geloven", doelt hij mede op een casino als naamgever van het evenement.

Joss Stone

Op 27 augustus kunnen soulliefhebbers van 12.30 tot en met 23.00 uur dus aan hun trekken komen in Den Bosch. Joss Stone is headliner van het festival. Zij zou ook al in 2020 en 2021 komen. ,,Ik ben er heel blij mee dat we haar hebben kunnen behouden", zegt Buenen. De rest van de line-up kent ook bekende namen. Candy Dulfer komt met haar band en ook Steffen Morrison maakt zijn opwachting.

Zelf tipt Buenen nog twee acts. ,,Brandon Brown komt met zijn The Brandon Brown Collective. Hij is musical director van The Jacksons, heeft met Stanley Randolph de drummer van Stevie Wonder en gaat knalhard funk spelen. En met Giacomo Tura uit Italïe komt er een internetsensatie naar Den Bosch toe. Hij is nog niet zolang geleden begonnen, maar heeft op Instagram al honderdduizenden volgers.”

Tournee

Het feit dat de line-up voor 27 augustus niet exact hetzelfde is als de afgelopen jaren, komt enkele artiesten op tournee zijn en zodoende Den Bosch niet aan kunnen doen. ,,Maar ik ben echt meer dan tevreden met de artiesten die komen. En er worden in de komende maanden meer aangekondigd”, zegt Buenen enthousiast.

Kaartjeskopers die in 2020 of 2021 wilden gaan, maar dat nu niet kunnen, krijgen via de ticketprovider een mail waarin staat hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.



