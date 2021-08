Jaap vocht door om de man die hem seksueel misbruikte achter de tralies te krijgen: ‘Ik zou met een buks naar zijn huis kunnen gaan’

De stad van fotograaf Rens Janssens: ‘De stad hoeft geen openlucht­mu­se­um te zijn’

2 augustus DEN BOSCH - Rens Janssens is fotograaf en eigenaar van Panoramawinkel.nl, de galerie in de Verwersstraat in Den Bosch. ,,Een koekblik met mijn foto werd hem niet, een lampenkap wel.”