Jamy en Siemen redden hun vriendjes uit een benarde situatie, dat verdient een lintje

video Ruzie tussen Ajax- en Feyenoord­fans loopt uit op steekpar­tij bij station Den Bosch, vier mannen gewond

DEN BOSCH - Bij een steekpartij voor de Burger King bij het station in Den Bosch zijn zondagavond vier mannen gewond geraakt. Daar ging een ruzie aan vooraf tussen fans van Ajax en Feyenoord. Er is een verdachte aangehouden. Eén van de gewonden ligt nog in het ziekenhuis.

21 maart