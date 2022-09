Jesse (20) knipt minister en Kamerleden voor Prinsjesdag: ‘Afwachten wie een hoedje wil dragen’

Automobi­list filmt bij­na-bot­sing en ruzie op berucht kruispunt in Vught

VUGHT - Een fietser kan nog net op tijd remmen voor hij zijn stuur in de zijkant van een auto boort, is te zien op camerabeelden van een gevaarlijk kruispunt in Vught. De deur van de auto zwaait open, terwijl de fietser met zijn hand gebaart dat de snelheid lager kan. Het is een situatie die veel vaker voorkomt bij dit kruispunt op de Boxtelseweg.

14 september