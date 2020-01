Joey D. schiet bij aanhouding op politie na veroordeling voor doden oom, politie schiet terug

Rosmale­naar Joey D. moet cel in voor doodschie­ten van zijn oom Martie Heesbeen

15:09 DEN BOSCH - Rosmalenaar Joey D. (27) is vandaag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 15 jaar en 6 maanden celstraf voor het doodschieten van zijn oom Martie Heesbeen (49) eind 2014. De straf is zoals op 10 december vorig jaar werd geëist door de advocaat-generaal. De moeder van het slachtoffer was aanwezig bij het uitspreken van het arrest.