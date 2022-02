Jonge vrouw in geparkeerde auto kan niet stoppen met inhaleren van lachgas in Vught: ‘Schrijnend geval’

Een bredere Dieze, bouwen over het spoor en de leefbaar­ste stad van Europa: Den Bosch droomt

DEN BOSCH - Er is al veel over gesproken, maar nu zet Den Bosch een volgende stap in het vormen van de Brede Binnenstad. De Spoorzone, Bossche Stadsdelta en het historisch stadscentrum moeten in de toekomst niet drie gebieden zijn, maar één centrum. En daar moet onder andere de Dieze een hoofdrol in spelen.

10 februari