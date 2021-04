Jongens stonden in de rij voor meisje (15): slachtoffer volgens OM door groep verkracht

Marco Vugts loopt marathon als eerbetoon aan overleden broer; opbrengst bijna 9000 voor KWF

13:06 VUGHT - Marco Vugts (52) liep afgelopen zondag zijn derde marathon. Dit keer niet in Rotterdam maar in zijn eigen woonplaats Vught. Als eerbetoon aan zijn broer én maat William die in 2019 aan kanker overleed. Met de looptocht haalde hij 8660 euro op voor KWF Kankerbestrijding. ,,En er druppelen nog steeds donaties binnen.”