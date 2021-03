Juf Moniek test binnen 15 minuten negatief: deze school loopt voorop bij landelijke proef met sneltesten

VIDEO Geeft grond landgoed Coudewater nog meer prijs?

6 maart ROSMALEN - De overkluisde waterloop die in het verleden vermoedelijk diende als reservoir voor drinkwater, is een opvallende vondst van de archeologische opgravingen op landgoed Coudewater. De vraag is of het terrein met een eeuwenlange historie meer waardevols prijs gaat geven.