Kapper in Vught op heterdaad betrapt, gemeente sluit pand

Brandje in plantenbak in Den Bosch snel onder controle

6:26 DEN BOSCH - Een brandje in Den Bosch is in de nacht van vrijdag op zaterdag snel geblust. Rond 00.10 uur ontstond het vuur. De brandweer werd gealarmeerd en had de brand, in een plantenbak in de binnentuin van een bedrijf, snel onder controle.