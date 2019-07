Kersvers bruidspaar slaat over de kop in Den Bosch: ‘We waren net vijf minuten getrouwd’

Nieuw horecabe­drijf in Bossche Kruis­straat: ‘Streetfood zoals in Amerika, Azië en Mexico’

14:00 DEN BOSCH - In het pand aan de Bossche Kruisstraat 31 is sinds kort een flinke verbouwing aan de gang. ,,Bouwvakkers zijn de originele bakstenen muren uit 1300 tegen gekomen. Daar zijn we natuurlijk zuinig op’’, zegt Rick van Santen de nieuwe mede-eigenaar van het horecabedrijf dat zich gaat vestigen tegenover café Reinders.