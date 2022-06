Kinderen in actie tegen gevaarlijke rotonde Rosmalen: ‘We doen dit voor onze medeleerlingen’

Archeologi­sche vondsten in ta­fel-exposities en nieuwe wandeling in Bossche erf­goed-app

DEN BOSCH - In het kader van de Nationale Archeologiedagen, 17, 18 en 19 juni toont de afdeling erfgoed van de gemeente Den Bosch een aantal vondsten van opgravingen op de Parade en het Minderbroedersplein. Ook is een nieuwe wandelroute beschikbaar in de Erfgoed ’s-Hertogenbosch Route App.

