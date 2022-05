Kinderen van de noodopvang genieten van school in Nuland: ‘Juf Denise is héél leuk’



NULAND - Ze hebben er even op moeten wachten, maar de kinderen van de noodopvang bij het Autotron in Rosmalen krijgen nu eindelijk onderwijs. In Nuland en Vinkel krijgen tientallen kinderen les en dat is best wennen. Voor de kinderen én voor de leraren.