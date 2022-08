Klaas Otto en Gracia K. mogen na explosie weer naar huis: ‘Ook in het belang van de kinderen’

In de nacht van 30 op 31 juli vond een explosie plaats bij de voordeur van het huis. Tijdens de explosie waren de moeder van Gracia K. en haar partner in de woning. Zij bleven ongedeerd. Otto en K. waren op vakantie met de kinderen van K.

Burgemeester Jack Mikkers had kort na de explosie besloten om de woning te sluiten en gebiedsverboden op te leggen. Dat zou nodig zijn voor de veiligheid van de bewoners in de directe omgeving.

Cameratoezicht gehandhaafd

Gemeente, politie en Openbaar Ministerie vinden het ‘belangrijk om terug te gaan een normale situatie, ook in het belang van de kinderen’. Zij zeggen te weten dat nog niet alle bewoners in de directe omgeving ‘de veiligheid als voldoende hersteld ervaren’. Daarom wordt het eind juli begonnen cameratoezicht gehandhaafd tot 1 december. Verder zouden de politie en de gemeente een ‘vinger aan de pols houden in de wijk’.

Volgens de gemeente zijn het sluiten van een woning aan het opleggen van een gebiedsverbod ‘zware maatregelen, die direct ingrijpen op de grondrechten van degene die de maatregel opgelegd krijgen'. ,,Het opleggen daarvan moet proportioneel zijn. Gezien de genomen maatregelen in de buurt, is het voortzetten van sluiting van van de woning en de opgelegde gebiedsverboden niet langer proportioneel en jurdisch niet evenredig en houdbaar.’’

De politie had het sterke vermoeden dat de beschieting van de woning gezocht moest worden in het criminele circuit van Faysal. L. Die kreeg na de schietpartij een gebiedsverbod opgelegd. Volgens zijn advocaat Marcel Heuvelmans was het heel goed mogelijk dat de aanslag niet tegen hem maar tegen zijn schoonmoeder was gericht. De moeder van Gracia K. zou in 2017 met de dood zijn bedreigd en werd ook verband gebracht met witwaspraktijken.