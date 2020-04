Koning Willem-Alexander op bezoek bij Jeroen Bosch Ziekenhuis: ‘Tot ziens! Bedankt voor het bezoek!’

Bij de uitgang voor het corona zorgcentrum staan twee auto's en een batterij aan beveiligers. En bij de rotonde voor de ingang van het ziekenhuis staat ook nog een auto van het koninklijk huis.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters Rond 11.00 uur stapte uit een van deze auto's de koning uit om het ziekenhuis in te gaan. Dat merkte ook een patiënt die buiten op het plein voor het ziekenhuis staat ,,Ik wilde om 11.00 uur even een sigaretje buiten gaan roken, maar dat mocht niet.



Toen zei ik: ‘Al is het de koning!’ Bleek het dus de koning te zijn!", lacht hij.Terwijl de patiënt buiten zijn sigaret wegpaft, loopt binnen koning Willem-Alexander met Piet-Hein Buiting, voorzitter van de raad van bestuur JBZ, over verschillende afdelingen.



Hij spreekt een aantal medewerkers van het JBZ over de impact van het coronavirus op hun werk en wil zien hoe het ziekenhuis omgaat met het verzorgen van coronapatiënten, maar ook hoe het ziekenhuis de reguliere zorg weer oppakt.



Het aantal corona-opnames in het Bossche ziekenhuis is al een aantal dagen stabiel, zo liet het ziekenhuis eind vorige week weten. Koning Willem-Alexander spreekt op verschillende poliklinische afdelingen patiënten voor wie de zorg weer op is gepakt.

Drukte op het plein

Buiten begint het steeds drukker te worden. Al rond 11.30 uur verzamelen mensen zich op het plein voor het JBZ. ,,Hoe laat komt hij?", vraagt een verpleegster die even naar buiten is gelopen. ,,12.30 uur pas? Oh, dan ga ik weer naar binnen.” Collega's van haar besluiten om de lunch buiten te nuttigen in de lentezon en verschillende patiënten komen ook naar buiten om van de zon te genieten, maar ook om op de koning te wachten.

Volledig scherm De groep mensen voor het JBZ © Roel Kuilder

Volledig scherm De groep mensen voor het JBZ © Roel Kuilder Rond 12.20 uur komen de beveiligers van de koning steeds meer in beweging. Al om zich heen kijkend lopen de mannen over het plein voor het JBZ. Een route van de uitgang naar de auto wordt ondertussen bepaald en de auto's die eerder nog voor het corona zorgcentrum stonden, draaien nu de rotonde voor de ingang op.

Één minuut

En dan, om 12,36 uur, worden de wachtenden mensen beloond. Samen met Buiting loopt de koning naar buiten. Er wordt voor hem geklapt terwijl hij naar zijn auto loopt. Hij pakt een tasje uit de kofferbak van de auto en zwaait naar de menigte. ,,Tot ziens!", roept een vrouw. ,,Tot ziens!", roept de koning terug terwijl hij instapt. De koning draait zijn raampje open en zwaait vanuit het raam. ,,Bedankt voor uw bezoek!", roept een ander vrouw naar hem. ,,Oh, ja, dat is ook wel netjes om te zeggen", merkt iemand op. Ondertussen rijdt de auto van de koning weg. Het is 12.37 uur.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Nadat de koning weg is gereden, blijft Buiting achter op het plein. De voorzitter van de raad van bestuur van het JBZ heeft het bezoek van de koning ervaren als een welkome steun in de rug. ,,We wilden zo goed mogelijk laten zien hoe we het hier doen. En ook wát we er allemaal voor doen. Hij waardeerde het en liet merken dat we er met z'n allen samen voor staan. Dat de koning dat zegt, daar zijn we dankbaar voor.”

Dankbare koning

Waar het JBZ dankbaar is dat de koning een bezoek bracht, is de koning ook dankbaar voor het feit dat hij op bezoek mócht komen. ,,Maar natúúrlijk. Het moet allemaal toch maar ingepast worden", zegt een woordvoerster van de RVD. ,,De koning heeft goede gesprekken gehad. We wilden graag naar het JBZ komen omdat Brabant hard is getroffen door het coronavirus. We wilden ook graag zien hoe de zorg is voor niet-coronapatiënten en dat hebben we hier goed kunnen zien.”

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Roel Kuilder/BD

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Koning Willem-Alexander was dinsdag op bezoek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. © Roel Kuilder/BD