Koning Willem-Alexander spreekt met getroffenen van de rellen in Den Bosch

Burgemees­ter kondigt noodveror­de­ning af voor grote delen van Den Bosch, Helftheu­vel ontruimd

26 januari DEN BOSCH - Het blijft onrustig in Den Bosch. De Helftheuvel is dinsdag vroeg in de middag ontruimd wegens signalen vanuit de wijk dat mensen op weg zouden zijn naar het winkelcentrum. De nabijgelegen supermarkt Aldi sluit voortijdig zijn deuren. Diverse scholen, waaronder Helicon, sturen leerlingen naar huis. Lessen worden online voortgezet. Een Bossche kinderopvang heeft ouders opgeroepen hun kinderen voor 14.30 uur op te halen in verband met onrust in de wijk. In Rosmalen worden winkels dichtgetimmerd. Vanwege de groeiende dreiging heeft burgemeester Jack Mikkers een noodverordening afgekondigd voor grote delen van Den Bosch.