Korpschef moet aan de slag met informatieverzoek Vughtenaar over rol politie in tv-programma ‘Ontvoerd’

VUGHT - De afgelopen vijf jaar heeft de korpschef op verzoek van een man uit Vught, meerdere keren informatie vrijgegeven over de rol van de politie bij het tv-programma ‘Ontvoerd’. Overtuigd dat er nog steeds informatie ontbreekt, stapte de Vughtenaar naar de rechter. Die oordeelde woensdag in een tussenuitspraak dat de korpschef gebrekkig is geweest en dat moet herstellen.

Van de rechtbank moet de korpschef verder onderzoek doen naar het zogenoemde Wob-verzoek van de man uit Vught én meer inzicht geven in hoe hij naar de informatie gezocht heeft. De politiechef krijgt twaalf weken de tijd om de gebreken in de behandeling van het Wob-verzoek te herstellen.

Open overheid

Al jaren probeert de Vughtenaar meer te weten te komen over de ondersteuning van de politie bij de productie van ‘Ontvoerd'. Daarvoor diende hij vijf jaar geleden een informatieverzoek in bij de politie op basis van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob). Die wet was er om meer transparantie te bieden vanuit de overheid en geeft burgers de mogelijkheid om niet-openbare informatie op te vragen bij overheidsorganisaties. Per 1 mei werd de wet vervangen voor de bredere Wet open overheid (Woo), waardoor nu bij meerdere instanties informatie opgevraagd kan worden.

Het eerste Wob-verzoek van de Vughtenaar in 2017, beantwoordde de korpschef in meerdere stappen, verdeeld over een langere tijd. Zo werd in augustus en november van 2017 en in februari van 2018 informatie openbaar gemaakt die vooral was verkregen uit e-mailberichten. Voor de man uit Vught was dit alleen niet genoeg, hij ging daarom in bezwaar. Nadat het bezwaar werd afgewezen, stapte hij naar de rechter.

Nieuwe informatie

De rechtbank besprak de zaak met beiden partijen in oktober van 2020, maar drie dagen voor de zitting gaf de korpschef aan ‘nader te onderzoeken’ of er meer informatie binnen de kaders van het Wob-verzoek viel. Dat bleek zo te zijn. Hierna werd - wederom in stappen - nieuwe informatie naar buiten gebracht in januari en februari van 2021. Maar door de opbrengst vermoedde de Vughtenaar dat er nog meer informatie was die de korpschef niet beoordeeld had.

De gang naar de rechter werd doorgezet. Beide partijen bespraken in maart van 2021 de zaak opnieuw met de rechtbank, waarna woensdag de tussenuitspraak volgde: de korpschef moet ‘nadere zoekslagen verrichten en inzichtelijk maken hoe hij naar informatie heeft gezocht. En als de korpschef dan meer informatie aantreft, moet hij beoordelen of die informatie openbaar gemaakt kan worden.’

Reikwijdte van het Wob-verzoek

Daarnaast moet de korspschef het Wob-verzoek doorsturen naar andere bestuursorganen, waaronder het Openbaar Ministerie, minister van Justitie en Veiligheid, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie en politie in het buitenland. ‘Ook zij moeten onderzoeken of ze beschikken over informatie die valt onder de reikwijdte van het Wob-verzoek.’

Tenslotte legde de rechter op dat de korpschef beter moet uitleggen waarom bepaalde passages - zoals datums - in bepaalde documenten zijn weggelakt. Hij krijgt twaalf weken om de ‘geconstateerde gebreken’ te herstellen.



