Kritiek op nieuwe indeling warenmarkt: ‘Het kost mij op zaterdag 35 procent omzet’

Speciaal onderwijs­school Kentalis Talent Vught vierde keer op rij ‘excellent’; totaal zes excellente scholen in de regio

SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Kentalis Talent in Vught kreeg maandag voor de vierde keer op rij het predicaat Excellente School van de onderwijsinspectie. Kentalis Talent is een school voor speciaal onderwijs en werkt nauw samen met de reguliere basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel, eveneens een Excellente school.

27 juni