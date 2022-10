‘Kwajongensstreek reden afzetting gevangenisterrein EBI in Vught’

Het gevangenisterrein rond de PI Vught, waar ook de EBI zit, werd afgelopen donderdag korte tijd afgezet in verband met een verdachte situatie. De politie had een melding binnengekregen over een ‘verdachte situatie’ buiten de PI Vught. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind liet weten dat er ‘signalen waren waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn’. Over de precieze inhoud van de melding werden geen mededelingen gedaan.

Taghi

Een andere bron die betrokken is geweest bij de veiligheidsoperatie rond de PI Vught laat weten: ,,Er was een melding binnengekomen dat Taghi per helikopter zou gaan ontsnappen. Het leek heel serieus. Alles is nagegaan en vervolgens is het weer afgeschaald.”