‘Laster’ teistert Katholiek Nieuwsblad: hoofdredacteur doet aangifte

Feestelij­ke inwijding voor nieuw onderkomen Bij Katrien in Den Bosch

16 maart DEN BOSCH - Bij Katrien, in de wandelgangen dikwijls de 'Huiskamer van Den Bosch' genoemd, verhuisde begin vorige maand samen met COC Noordoost Brabant en Quiet vanuit het voormalige theater aan de Triniteitstraat naar de Bank van Leening in de Schilderstraat. In het nieuwe pand is sprake van een 'levendige' samenwoningsconstructie met Babel. Om de verhuizing te vieren stond er zaterdagmiddag onder meer een door het Oranjefonds gesponsorde high tea op het menu.