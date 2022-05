Leerlingen helaas toch niet naar Nationaal Monument Kamp Vught; er zijn geen touringcars en buschauffeurs

Dat touringcarbedrijven een groot probleem hebben op dit moment is volgens Liesbeth Prijt, operationeel manager bij NM Kamp Vught wel duidelijk. ,,We hebben dit zo lang ik hier werk, en dat is al een hele poos, nog nooit meegemaakt. In één week tijd bellen twee scholen vlak voor hun bezoek aan ons herinneringscentrum af omdat ze geen vervoer hebben. De busmaatschappijen zitten duidelijk met de handen in het haar.”