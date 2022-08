Leerlingen van De Kameleon schenken bijna 10.000 euro aan Vicki Brownhuis

In het AZC Carlos ontvlucht­te Nicaragua en hoopt nu te aarden in Brabant: ‘We zijn heel ons leven voor de gek gehouden’

ROSMALEN - In drie grote tenten bij het Autotron in Rosmalen leven 300 asielzoekers. Ieder met een eigen verhaal, maar allemaal hopen ze op hetzelfde: een nieuw leven in Nederland. Deze keer: Carlos uit Nicaragua.

27 juli