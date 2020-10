Leuzen als ‘Heil Hitler’ bij coronademonstratie Den Bosch, Centraal Joods Overleg geschokt

Twee aanhoudingen Protest tegen corona­spoed­wet in Den Bosch ontbonden omdat demonstran­ten zich niet aan regels hielden

20:28 DEN BOSCH - In Den Bosch is zaterdag geprotesteerd tegen de coronaspoedwet. Honderden demonstranten liepen een mars. De demonstratie werd in goed overleg met de organisatoren, vroegtijdig ontbonden, omdat demonstranten zich niet aan de coronaregels hielden. Twee mensen zijn aangehouden.