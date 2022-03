‘Levend geschiedenisboek’ Henk Smeets geëerd met Van Beuningenpenning

De Van Beuningenpenning is een gemeentelijke onderscheiding voor mensen die zich op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Vught. Of wanneer zij er een bijzondere plaats innemen op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied. Bij de onderscheiding horen een legpenning in brons en een oorkonde.

Smeets ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid van het Vughts Museum donderdagavond, uit handen van burgemeester Roderick van de Mortel.

Smeets zorgde ervoor dat het Vughts Museum niet werd vergeten

De oud-voorzitter van het Vughts Museum was niet alleen betrokken bij het behoud van de Petruskerk die in 2005 aan de eredienst werd onttrokken, maar is ook ‘een kei in het verbinden en motiveren van mensen, organisaties en groeperingen’. Hij bouwde contacten op met onder andere Nationaal Monument Kamp Vught en het Noordbrabants Museum. Aan dat laatste contact dankt het Vughts Museum nu nog de vele fraaie vitrinekasten, die in ontmoetingscentrum DePetrus staan opgesteld.

Als voorzitter zette hij zich jarenlang in voor het Vughts Museum dat verhuisde van de oude maalderij aan de Taalstraat naar het nieuwe DePetrus. De ontwikkeling van de nieuwe locatie duurde echter langer dan gedacht, terwijl de maalderij al was verkocht. Het museum was bijna vier jaar lang niet te bezoeken, maar Smeets zorgde ervoor dat het museum niet werd vergeten. Zo werden er tentoonstellingen buiten de deur gehouden, zoals de spraakmakende expositie van Jacques Frenken in Villa Bleijenburg, een tentoonstelling in het Gripshuis en in de bibliotheek aan de Dorpsstraat.

Antwoord op elke vraag over historie van Vught

Smeets is een autoriteit die op bijna elke vraag over de lokale historie een antwoord weet en heeft ook veel publicaties op zijn naam staan. Bijvoorbeeld De laatste oorlogsmaanden (Vught, september/oktober 1944) en Twee bijzondere dorpen. Daarnaast is hij actief als redactielid van Schatten van Vught van de Stichting Erfgoed Vught en droeg hij bij aan het tot stand komen van de populaire ‘Het plaatjesalbum’, uitgegeven door de Jumbo.

Smeets droeg officieel vorig jaar al de voorzittershamer van het Vughts Museum over aan oud-wethouder Saskia Heijboer. Hij blijft nog wel betrokken bij ‘zijn kindje’, als voorzitter van de werkgroep Geschiedenis. Ook blijft hij nauw betrokken bij de film, die gemaakt wordt over de Lunetten.



