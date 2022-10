Lezing in Kamp Vught: verliep de jodenvervolging in Brabant anders dan in de rest van het land?

VUGHT - Wat overkwam de ruim 2300 Joodse Brabanders tijdens de Tweede Wereldoorlog? Daar gaat Arnoud-Jan Bijsterveld zaterdag 15 oktober op in tijdens een lezing in Nationaal Monument Kamp Vught.

Bijsterveld, bijzonder hoogleraar aan Tilburg University, legt uit waarin de vervolging van de Brabantse Joden zich onderscheidde van de jodenvervolging in de rest van Nederland. De lezing sluit aan op de expositie De Jodenvervolging in foto’s. De tentoonstelling is vanwege de grote belangstelling verlengd tot en met 27 januari.

Sinds juni van dit jaar leidt Bijsterveld het project Het andere verhaal van Noord-Brabant en de Noord-Brabanders in de Tweede Wereldoorlog. Het project is een initiatief van Brabant Remembers en Erfgoed Brabant. In 2020 verscheen van de hand van Bijsterveld het boek Ons huis; op zoek naar een Joodse familie in Tilburg.

Op 28 augustus 1942 begon de Duitse bezetter met de deportatie van de Joden in Brabant. Een jaar later werd Brabant Jodenvrij verklaard, de naziterm waarmee de bezetter aangaf dat er in een gebied geen Joden meer woonden.

De lezing begint om 14.00 uur, een kaartje kost 11 euro en biedt tevens toegang tot het museum. Aan de expositie De Jodenvervolging in foto's zijn voor het eerst de foto's te zien van Joden die op 23 mei 1943 op station Vught staan te wachten op de trein naar Westerbork.

De volgende lezing is op zondag 6 november. Dan vertelt Fred Menko over zijn boek ‘Veertien kinderen. De geschiedenis van mijn Joodse familie’. In januari zijn René Kok en Erik Somers de sprekers. Zij zijn de samenstellers van de expositie De Jodenvervolging in foto's.



